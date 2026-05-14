Huelva Existe promete impulsar el Conservatorio de Danza pendiente en la provincia

Huelva Existe ha anunciado que impulsará en el Parlamento andaluz la creación de un Conservatorio Profesional de Danza para la provincia si obtiene representación tras las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

La coalición, integrada por Amor por Huelva y Mesa de la Ría y encabezada por José Antonio Cabrera, ha denunciado que Huelva continúa siendo la única provincia andaluza que carece de esta enseñanza oficial, pese a tratarse de una reivindicación histórica respaldada durante años por alumnado, familias y colectivos culturales.

Desde la formación recuerdan que esta propuesta ya fue llevada por Mesa de la Ría al Pleno del Ayuntamiento de Huelvaen 2018, logrando entonces el apoyo unánime de todos los grupos políticos municipales para reclamar a la Junta de Andalucía la creación del conservatorio.

Sin embargo, ocho años después, Huelva Existe asegura que la situación continúa sin avances reales. La coalición critica además que hace más de un año se anunciara públicamente la futura ubicación de los conservatorios de Música y Danza en las antiguas naves de la cárcel de Huelva dentro del proyecto de rehabilitación del edificio, sin que posteriormente se hayan producido avances visibles.

La formación considera “inadmisible” que numerosos jóvenes onubenses tengan que desplazarse cada año a provincias como Sevilla, Málaga o Córdoba para cursar estudios oficiales de danza.

Según defiende Cabrera, la creación de este conservatorio supondría además un importante impulso cultural, educativo y económico para la ciudad, favoreciendo la actividad artística y generando nuevas oportunidades para la juventud onubense.

Huelva Existe sostiene que la cultura y la educación “también son derechos y oportunidades de futuro” y asegura que esta reivindicación será una de las iniciativas prioritarias que llevará a la Cámara andaluza si logra representación parlamentaria.