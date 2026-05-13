María Márquez acusa al PP de “poner trabas” al voto tras eliminar colegios electorales en Pérez Cubillas

La candidata número uno del PSOE-A por Huelva, María Márquez, ha cargado este martes contra el Partido Popular por la eliminación de dos colegios electorales en el barrio de Pérez Cubillas, una decisión que considera parte de “una estrategia clara para no facilitar la participación” en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Durante una visita al barrio junto a representantes socialistas y vecinos de la zona, Márquez criticó que los residentes tengan ahora que desplazarse hasta Los Rosales o el colegio de las Teresianas para ejercer su derecho al voto. “Hay mucha gente mayor que vive aquí y para muchos será prácticamente imposible o muy difícil desplazarse”, afirmó, antes de preguntarse públicamente “qué miedo tienen a que la gente se exprese y vote libremente”.

La dirigente socialista fue más allá y acusó al presidente andaluz, Juanma Moreno, de evitar el debate político durante la campaña. “Cuando uno no quiere debatir, algo esconde”, aseguró Márquez, reprochando además al líder popular que “solo esté preocupado de posar y ser influencer” mientras, según dijo, “Andalucía y los barrios siguen teniendo problemas reales”.

En su intervención, la candidata también reclamó un plan urgente de rehabilitación para Pérez Cubillas y otros barrios de Huelva, denunciando la falta de inversiones en viviendas y accesibilidad. Márquez animó finalmente a la ciudadanía a acudir a las urnas este domingo para “blindar los servicios públicos” y construir “una Andalucía de oportunidades y esperanza”.