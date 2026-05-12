Loles López destaca la inversión en más de 3.700 viviendas públicas de Huelva desde 2019

La candidata número uno del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Loles López, ha destacado la apuesta “con hechos” del Gobierno de Juanma Moreno por la vivienda pública en la provincia, subrayando las inversiones realizadas en rehabilitación y mantenimiento desde 2019.

Durante una visita a las obras de reforma de tres bloques de viviendas en la calle Cádiz de Ayamonte, López señaló que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha destinado 1,6 millones de euros a actuaciones en el municipio costero.

La dirigente popular aseguró que desde la llegada del actual Gobierno andaluz se han invertido más de 24,2 millones de euros en la mejora del parque público residencial de la provincia, con actuaciones de reforma y mantenimiento en más de 3.700 viviendas.

Entre las intervenciones realizadas en Ayamonte destacó la rehabilitación integral de tres bloques con 48 viviendas en la calle Cádiz, donde se están ejecutando mejoras de eficiencia energética como renovación de cubiertas, revestimientos exteriores y sustitución de ventanas.

Asimismo, se han instalado ascensores en bloques de la calle Melilla donde residen 32 familias y próximamente comenzarán trabajos de mejora y pintura en otro edificio de la calle Ceuta con 48 viviendas.

López afirmó que estas actuaciones responden a demandas históricas de los vecinos y defendió que el Ejecutivo andaluz continuará impulsando nuevas promociones de vivienda pública en la provincia.

En este sentido, recordó que ya se han entregado 48 viviendas en el barrio de Pescadería, en Huelva, y que también se ha iniciado la construcción de otras 34 viviendas protegidas en el barrio de San Antonio mediante colaboración público-privada.

La candidata popular también puso en valor otras actuaciones impulsadas en Ayamonte como la rehabilitación del Paseo Marítimo, el muelle de Portugal o la ampliación de la residencia Lerdo de Tejada.