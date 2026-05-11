María Márquez promete atención psicológica en 15 días y acusa a Moreno de “abandonar” la salud mental

La candidata número uno del PSOE por Huelva a las elecciones andaluzas, María Márquez, ha situado este lunes la salud mental en el centro del debate electoral durante una visita a Feafes-Huelva Salud Mental, donde ha denunciado la situación de la atención psicológica en Andalucía y ha prometido reducir los tiempos de espera a un máximo de 15 días si los socialistas gobiernan la Junta tras el 17 de mayo.

Márquez aseguró que actualmente en Andalucía la espera media para acceder a una primera cita de salud mental ronda los cuatro meses y afirmó que en la provincia de Huelva existen casos de pacientes que llegan a esperar más de un año para recibir atención psicológica.

La dirigente socialista calificó esta situación de “gravísima” y defendió que el acceso a la salud mental “no puede depender del dinero que tenga una familia para acudir a un psicólogo privado”. En este sentido, subrayó que muchas personas no pueden asumir tratamientos de varias sesiones mensuales con costes que oscilan entre los 50 y los 100 euros por consulta.

Durante su intervención, Márquez avanzó el compromiso electoral del PSOE andaluz para garantizar que cualquier persona que solicite atención psicológica en el Servicio Andaluz de Salud reciba una primera respuesta asistencial en un plazo máximo de 15 días.

La candidata también criticó duramente la gestión sanitaria del Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno, asegurando que la sanidad pública andaluza atraviesa una situación “insostenible”, con listas de espera, retrasos en operaciones y problemas de atención en centros de salud.

En clave electoral, Márquez hizo además un llamamiento a la movilización de cara a la última semana de campaña y acusó al PP andaluz de centrar el debate únicamente en la posibilidad de lograr una mayoría absoluta “sin hablar de propuestas ni de los problemas reales de los andaluces”.

Defensa de los efectivos de seguridad

Preguntada por la situación del narcotráfico y el fallecimiento reciente de dos agentes de la Guardia Civil en acto de servicio en las costas onubenses, María Márquez trasladó el pésame del PSOE a las familias y compañeros de los agentes y defendió el trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La dirigente socialista pidió evitar el “oportunismo político” con esta tragedia y respondió a las críticas del PP asegurando que desde 2018 se han incrementado los efectivos policiales y de Guardia Civil tanto en España como en la provincia de Huelva.

Según señaló, durante los gobiernos del Partido Popular se recortaron 13.000 efectivos en el conjunto del país y 148 agentes en la provincia onubense, mientras que con el actual Gobierno socialista “se han aumentado más de 48.000 efectivos en España y 227 en Huelva”.

Márquez insistió en que siempre serán necesarios más medios para combatir el narcotráfico, aunque defendió que el actual Ejecutivo “sí está reforzando recursos y apostando por la seguridad”.