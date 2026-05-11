Berta Centeno reivindica en Gibraleón las inversiones de la Junta y critica el bloqueo a la Presa de Alcolea

La candidata número tres del Partido Popular por la provincia de Huelva al Parlamento andaluz, Berta Centeno, ha destacado este lunes en Gibraleón las inversiones realizadas por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en el municipio y ha acusado al Ejecutivo central de mantener “bloqueada” la Presa de Alcolea, una infraestructura que considera estratégica para la provincia.

Centeno ha asegurado que el Partido Popular afronta la recta final de la campaña “con fuerza y escuchando a los vecinos en cada rincón de la provincia”, poniendo como ejemplo de la gestión del Gobierno andaluz actuaciones como el nuevo centro de salud de Gibraleón, la Vía Verde que conecta Corrales, Gibraleón y Huelva o las inversiones en agricultura, educación y dependencia.

Según la candidata popular, el Ejecutivo andaluz ha destinado cerca de tres millones de euros a la Vía Verde, 11 millones al sector agrario, más de un millón de euros a mejoras educativas y más de 21 millones de euros a políticas de dependencia entre 2022 y 2025.

Durante su intervención, Centeno criticó la situación de la Presa de Alcolea, defendiendo que se trata de una infraestructura fundamental para evitar inundaciones y garantizar recursos hídricos para la agricultura, la industria, el turismo y el abastecimiento de agua en la provincia.

La dirigente popular acusó al Gobierno central de paralizar el proyecto cuando, según afirmó, “solo faltaba la firma definitiva para reactivar las obras”, recordando además que la Junta de Andalucía trató de desbloquear la actuación ante la falta de avances del Ejecutivo estatal.

Preocupación por el narcotráfico

Berta Centeno también mostró su preocupación por el aumento de la inseguridad vinculada al narcotráfico en la provincia de Huelva y reclamó al Gobierno de España un refuerzo de medios humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La candidata popular lamentó el fallecimiento reciente de dos agentes de la Guardia Civil durante una operación contra el narcotráfico en las costas onubenses y aseguró que la situación “es cada vez más preocupante”.

En este sentido, criticó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “siga negando la falta de medios” mientras, según afirmó, “las mafias actúan con sensación de impunidad y los agentes trabajan en inferioridad”.

Centeno defendió además la necesidad de endurecer las penas contra las redes vinculadas al narcotráfico y recordó operaciones recientes desarrolladas en la provincia, entre ellas la intervención de unos 5.000 kilos de cocaína y la localización de una guardería de droga en Gibral