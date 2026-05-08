PP y Huelva Existe suspenden sus actos de campaña tras la muerte de dos guardias civiles en la costa de Huelva

La muerte de dos agentes de la Guardia Civil durante una actuación contra el narcotráfico en aguas próximas a la costa de Huelva ha provocado la suspensión de distintos actos de campaña electoral previstos en Andalucía.

El Partido Popular de Andalucía anunció la suspensión de todos los actos y de la agenda de campaña previstos para este viernes y sábado en las ocho provincias andaluzas como muestra de duelo y respeto hacia los agentes fallecidos y sus familias.

El director de campaña de la formación, Antonio Repullo, trasladó el pésame y la solidaridad del partido a los familiares, compañeros y allegados de los guardias civiles, al tiempo que destacó “la labor y la entrega de la Guardia Civil y del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cada día trabajan para proteger a los andaluces, muchas veces en circunstancias muy difíciles y de enorme riesgo”.

Por su parte, Huelva Existe también comunicó la suspensión de todos sus actos previstos para este viernes en señal de respeto por el fallecimiento de los dos agentes.

La formación onubense quiso enviar “un fuerte abrazo a sus familiares y compañeros en estos momentos tan duros” y defendió además que la Guardia Civil desempeña “una profesión de riesgo” que, a su juicio, “debe ser reconocida y tratada como tal por parte del Gobierno central”.

El fallecimiento de los dos agentes se produjo este viernes durante una persecución a una narcolancha en aguas situadas entre las provincias de Huelva y Cádiz, tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Otros dos agentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.