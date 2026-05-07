María Márquez propone 8.000 viviendas públicas en Huelva y acusa al PP de “convertir la vivienda en un negocio”

La candidata número uno del PSOE por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha situado la vivienda como uno de los ejes centrales de la campaña electoral, alertando de las dificultades que enfrentan jóvenes y familias trabajadoras para acceder a un hogar digno.

Durante su intervención, Márquez subrayó que “hay mucha gente joven y familias que tienen como principal preocupación poder acceder a una vivienda digna”, denunciando que los precios actuales hacen inviable la compra para la mayoría. “Para acceder a una vivienda de unos 300.000 euros hay que tener ahorrados 60.000 euros, algo que la mayoría no puede asumir”, afirmó.

Frente a esta situación, la dirigente socialista defendió el modelo de su partido, basado en la promoción de vivienda pública y el apoyo directo a los compradores. “Nos comprometemos a facilitar el 20% de la entrada que te pide el banco para que quien no tenga capacidad de ahorro pueda acceder a una vivienda”, explicó.

En este sentido, avanzó que el PSOE plantea la construcción de 100.000 viviendas públicas en Andalucía en los próximos dos años, lo que supondría unas 8.000 en la provincia de Huelva.

Márquez contrapuso este planteamiento con la gestión del Gobierno de Juanma Moreno, al que acusó de fomentar la especulación. “Han convertido un derecho en un negocio y han hecho imposible que los jóvenes puedan acceder a una vivienda”, criticó.

Además, la candidata también se refirió a la situación sanitaria, reclamando explicaciones por el cribado del cáncer de mama y pidiendo al presidente andaluz que “rectifique y pida perdón”. Asimismo, rechazó la “política del miedo” en campaña y llamó a concentrar el voto en el PSOE como vía para un cambio en la Junta.

“La única manera de que Moreno deje de ser presidente es aglutinar todas las fuerzas en el Partido Socialista”, concluyó.