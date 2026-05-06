Patxi López pide en Valverde llenar las urnas con “papeletas que defiendan los servicios públicos y la convivencia”

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha participado en un acto de campaña en Valverde del Camino, donde ha defendido la necesidad de “llenar las urnas de papeletas que construyen, que defienden los servicios públicos, los derechos y el progreso colectivo”.

Durante su intervención, López mostró su apoyo a la candidata socialista María Márquez, de quien destacó que “tiene muy claras las prioridades reales de Andalucía”, frente a otros discursos que, según señaló, están centrados “en el odio, el racismo o la confrontación”.

El dirigente socialista insistió en que las prioridades deben situarse en el fortalecimiento de la sanidad pública, la educación y los servicios sociales, contraponiendo “las papeletas que construyen” frente a “las que destruyen”.

Asimismo, criticó al presidente andaluz, Juanma Moreno, tras el reciente debate electoral, asegurando que evitó responder a los problemas reales de Andalucía y se mostró “nervioso” durante el encuentro.

“Gobernar es tener claras las prioridades y dar respuestas a la ciudadanía”, afirmó López, quien defendió que Andalucía se juega en las próximas elecciones “seguir avanzando en derechos y cohesión social o retroceder con la derecha y la ultraderecha”.

Por su parte, María Márquez centró parte de su intervención en la situación de la dependencia en la provincia, denunciando que 308 personas fallecieron en Huelva durante 2025 sin haber recibido la prestación que les correspondía.

La candidata socialista reclamó un refuerzo del sistema de dependencia, una financiación suficiente y mejores condiciones laborales para las trabajadoras de ayuda a domicilio, subrayando que “la defensa de los servicios públicos es la columna vertebral” de la campaña del PSOE.