El PP contrapone la inversión de la Junta al “bloqueo del Gobierno en infraestructuras hídricas en Huelva"

El candidato número dos del Partido Popular por Huelva, Manuel Andrés González, ha defendido el compromiso del Gobierno andaluz con la agricultura frente a lo que considera una “nula inversión” del Ejecutivo central en infraestructuras hídricas en la provincia.

Durante una visita a una cooperativa en Lucena del Puerto, González aseguró que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha destinado más de 1.000 millones de euros en los últimos siete años al sector agrario en Huelva, con ayudas a explotaciones, relevo generacional, caminos rurales y seguros agrarios.

“El compromiso de la Junta con el campo es firme, con inversiones reales que están ayudando a modernizar y sostener el sector”, afirmó, destacando también actuaciones en abastecimiento y depuración.

Frente a ello, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por mantener, según dijo, paralizadas infraestructuras clave como la presa de Alcolea, el canal de Trigueros o el desdoble del túnel de San Silvestre. “Desde que Sánchez es presidente no se ha invertido un solo euro en estos proyectos”, aseguró.

El dirigente popular subrayó que estas actuaciones son fundamentales para la agricultura onubense y reclamó su ejecución “por interés general”.

De cara a las elecciones del 17 de mayo, González planteó que “los onubenses tienen que elegir entre un Gobierno que invierte y apoya al campo o uno que le da la espalda y cierra el grifo a los agricultores”.