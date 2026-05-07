Huelva Existe plantea un plan de VPO para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes

La formación Huelva Existe ha propuesto la puesta en marcha de un plan de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la provincia con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven.

Desde el partido han mostrado su preocupación por la situación actual, marcada por la escasez de viviendas en alquiler y el incremento de los precios, lo que está dificultando la emancipación y el desarrollo de proyectos de vida entre los onubenses.

“Estamos ante uno de los principales problemas sociales y económicos de la provincia”, señalan desde la formación, que defiende la necesidad de construir vivienda pública en suelo disponible para ampliar la oferta a precios asequibles.

En este sentido, Huelva Existe ha anunciado que, en caso de obtener representación en el Parlamento andaluz, impulsará iniciativas para promover la construcción de VPO dirigidas principalmente a jóvenes y familias trabajadoras.

La formación insiste en que la vivienda debe ser “un derecho real y accesible” y apuesta por políticas que permitan fijar población y ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones en Huelva.