Huelva Existe plantea un plan de VPO para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes
La formación alerta del encarecimiento del alquiler y propone aumentar la oferta de vivienda asequible en la provincia
Desde el partido han mostrado su preocupación por la situación actual, marcada por la escasez de viviendas en alquiler y el incremento de los precios, lo que está dificultando la emancipación y el desarrollo de proyectos de vida entre los onubenses.
“Estamos ante uno de los principales problemas sociales y económicos de la provincia”, señalan desde la formación, que defiende la necesidad de construir vivienda pública en suelo disponible para ampliar la oferta a precios asequibles.
En este sentido, Huelva Existe ha anunciado que, en caso de obtener representación en el Parlamento andaluz, impulsará iniciativas para promover la construcción de VPO dirigidas principalmente a jóvenes y familias trabajadoras.
La formación insiste en que la vivienda debe ser “un derecho real y accesible” y apuesta por políticas que permitan fijar población y ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones en Huelva.