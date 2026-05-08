VOX alerta del impacto de los acuerdos comerciales en la ganadería de Huelva

El candidato de VOX por Huelva a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Fausto Andrés, ha mostrado el apoyo de su formación al sector ganadero onubense y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendrán los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Mercosur y Australia sobre la producción de carne de vacuno y ovino.

Andrés ha señalado que el sector atraviesa ya dificultades importantes y ha recordado que, según los datos expuestos por VOX, la ganadería de vacuno se ha reducido un 20% en la última década, mientras que el ovino habría caído un 50%.

Asimismo, ha asegurado que la entrada de productos procedentes de otros países podría provocar una bajada de precios de entre el 10 y el 12%, lo que, según ha advertido, tendría un fuerte impacto sobre la rentabilidad de muchas explotaciones ganaderas.

El candidato también ha criticado lo que considera una situación de “competencia desleal”, al entender que las exigencias y controles impuestos a los productores españoles son mayores que los aplicados en otros países exportadores.

Durante su intervención, Andrés destacó además el peso del sector primario en la economía provincial, subrayando que el empleo vinculado a la agricultura, la ganadería y la pesca tiene una importancia especialmente relevante en Huelva respecto a otras zonas de España y Europa.

Por último, VOX acusó a PP y PSOE de respaldar políticas europeas que, según la formación, perjudican al sector ganadero y reclamó medidas orientadas a proteger la producción y el empleo vinculado al campo onubense.