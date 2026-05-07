Moreno anuncia en Huelva nuevas ayudas para autónomos y pymes para consolidar sus negocios

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado en Huelva una nueva línea de incentivos dirigida a autónomos y pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de facilitar la continuidad de sus proyectos una vez superada la fase inicial de actividad.

Durante un encuentro con jóvenes emprendedores, Moreno ha explicado que esta medida permitirá compensar durante dos años los costes de las cuotas de la Seguridad Social en el tercer y cuarto año de actividad, dando continuidad a la conocida “cuota cero” implantada por el Gobierno andaluz.

El dirigente popular ha subrayado que autónomos y pymes son “claves para el futuro de Andalucía”, destacando su papel en la generación de empleo, progreso y bienestar. En este sentido, ha defendido que el emprendimiento es “la base de cualquier sociedad” y ha abogado por seguir eliminando obstáculos que dificulten la actividad empresarial.

Además de esta nueva línea de ayudas, Moreno ha avanzado un plan específico de formación profesional para autónomos, centrado en áreas como gestión empresarial, marketing digital, idiomas o prevención de riesgos laborales, con el objetivo de mejorar la competitividad del tejido productivo.

El candidato también ha anunciado medidas para impulsar la digitalización, incluyendo incentivos para la adaptación a la facturación electrónica y asesoramiento en tecnologías de la información y ciberseguridad, en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial.

En materia fiscal, ha defendido la necesidad de reducir cargas para autónomos y pymes, criticando las políticas del Gobierno central, que, a su juicio, “asfixian” a quienes generan empleo.

Asimismo, ha propuesto la creación de una plataforma digital que facilite el relevo generacional en los negocios, conectando a emprendedores con propietarios que buscan traspasar sus empresas, así como nuevas deducciones fiscales para incentivar la inversión en pequeñas compañías.

Moreno ha estado acompañado en este acto por responsables provinciales del partido, entre ellos Loles López, y ha reafirmado su compromiso de seguir impulsando medidas de apoyo al tejido empresarial si revalida la confianza en las elecciones del próximo 17 de mayo.