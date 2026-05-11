Los partidos buscan al votante indeciso en la recta final de la campaña de las Andaluzas

La campaña de las elecciones andaluzas afronta ya sus últimos días y los partidos políticos intensifican actos, visitas y mensajes con un objetivo común: captar el voto de los indecisos antes de la cita con las urnas. En la provincia de Huelva se juegan 11 escaños para el Parlamento andaluz, un reparto clave para el futuro equilibrio político de Andalucía y donde cada voto puede resultar decisivo.

El Partido Popular encara esta recta final apelando al continuismo y a la estabilidad institucional. Los populares centran buena parte de su estrategia en reivindicar la gestión realizada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante los últimos cuatro años. La formación insiste en la mejora de los indicadores económicos, la atracción de inversiones y la imagen de estabilidad que, según defienden, ha logrado consolidar Andalucía durante esta legislatura.

Enfrente, el PSOE ha situado la defensa de la sanidad y la educación pública como principal bandera electoral. Los socialistas consideran que ambos servicios atraviesan una situación delicada y acusan al Gobierno andaluz de deteriorar lo público mientras incrementa la inversión en el sector privado. Las listas de espera sanitarias, la falta de profesionales y la situación de determinados centros educativos se han convertido en algunos de los asuntos más repetidos durante la campaña.

Ese mismo discurso está siendo reforzado también por las formaciones situadas más a la izquierda. Tanto Adelante Andalucía como Por Andalucía han centrado buena parte de sus críticas en la gestión sanitaria y educativa del PP, intentando movilizar al electorado progresista y ganar terreno en una provincia especialmente sensible a este tipo de reivindicaciones sociales.

Por su parte, Vox mantiene una campaña centrada en la prioridad nacional y en las críticas a los dos grandes partidos. La formación busca consolidar su espacio electoral presentándose como alternativa tanto al PP como al PSOE y apelando a votantes descontentos con el actual escenario político.

Mientras tanto, Huelva Existe ha vuelto a poner el foco en las reivindicaciones históricas de la provincia bajo el lema ‘La Huelva vacilada’. La formación denuncia la falta de inversiones en infraestructuras, carreteras y conexiones ferroviarias, insistiendo en el retraso acumulado de proyectos considerados fundamentales para el desarrollo de Huelva.

Con apenas unos días por delante antes de la jornada electoral, los partidos multiplican ahora su presencia en municipios, barrios y espacios públicos conscientes de que el voto indeciso puede terminar marcando la diferencia en una provincia donde cada escaño tendrá un peso importante en la configuración del próximo Parlamento andaluz.