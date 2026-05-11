Huelva Existe reclama más medios y efectivos para combatir el narcotráfico tras la muerte de dos guardias civiles

Huelva Existe ha reclamado un refuerzo urgente de medios y efectivos para luchar contra el narcotráfico en las costas onubenses tras el fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil durante una persecución marítima frente al litoral de Huelva.

La formación ha trasladado su pésame a las familias, compañeros y allegados de los agentes fallecidos y ha asegurado que esta tragedia “refleja la peligrosa realidad” a la que se enfrentan diariamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En un comunicado, Huelva Existe ha denunciado el “abandono institucional” que, a su juicio, sufren los agentes destinados en la provincia para combatir el narcotráfico, señalando que las organizaciones criminales cuentan cada vez con embarcaciones “más rápidas, potentes y sofisticadas”.

La formación onubensista considera que la provincia se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de droga por vía marítima y advierte de que los agentes actúan “en muchas ocasiones con recursos insuficientes”.

Entre las medidas reclamadas al Gobierno central figuran el aumento inmediato de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en Huelva, el refuerzo de medios marítimos, tecnológicos y operativos, así como una mayor implicación del Estado en la protección del litoral onubense.

Además, Huelva Existe solicita el reconocimiento de Guardia Civil y Policía Nacional como profesiones de riesgo debido a la peligrosidad y responsabilidad que asumen en el ejercicio de sus funciones.

La formación concluye reiterando su apoyo a los cuerpos de seguridad y reclamando la adopción de medidas “antes de que vuelvan a producirse nuevas tragedias”.