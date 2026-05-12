El cierre del vertedero de Nerva centra una de las principales propuestas políticas de Huelva Existe

Huelva Existe ha anunciado que incorporará a su programa político para las próximas elecciones andaluzas el cierre definitivo del vertedero de Nerva, una infraestructura que la formación considera símbolo del “trato injusto” recibido por la provincia en materia medioambiental durante las últimas décadas.

La coalición, encabezada por José Antonio Cabrera e integrada por Amor por Huelva y Mesa de la Ría, asegura que, si obtiene representación parlamentaria, llevará al Parlamento andaluz una iniciativa para establecer un calendario “cierto y definitivo” de cierre de la instalación, evitando nuevas prórrogas y garantizando una clausura bajo control público.

Desde la formación defienden que el cierre debe desarrollarse con todas las garantías técnicas y ambientales, aunque advierten de que el concepto de “cierre ordenado” no puede convertirse, a su juicio, en una vía para prolongar indefinidamente la actividad del vertedero.

Huelva Existe sostiene además que la provincia ha soportado históricamente una “carga ambiental desproporcionada” y considera que la Cuenca Minera necesita alternativas económicas alejadas de la gestión de residuos.

Entre las medidas planteadas, la formación reclama transparencia sobre la capacidad real de los vasos del vertedero, la entrada y procedencia de residuos, el control de lixiviados y aguas subterráneas, así como las garantías financieras previstas para la clausura y la vigilancia ambiental posterior.

Asimismo, la propuesta política contempla impulsar un plan específico para Nerva y la Cuenca Minera basado en la restauración ambiental, la creación de empleo verde y la diversificación económica del territorio.

La formación concluye que el cierre del vertedero será una de sus principales reivindicaciones políticas de cara a la próxima legislatura andaluza, defendiendo la necesidad de que la provincia tenga “una voz propia” en el Parlamento autonómico.