El PSOE-A promete más plazas públicas en residencias y dentista gratuito para mayores

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha anunciado el compromiso de su formación de ampliar las plazas públicas en residencias de mayores y poner en marcha asistencia bucodental pública para personas mayores en Andalucía.

La dirigente socialista realizó estas declaraciones durante una visita a la Residencia de Mayores Virgen del Carmen de Isla Cristina, en el marco de la campaña electoral de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Márquez defendió la necesidad de reforzar los servicios destinados a las personas mayores y aseguró que el acceso a plazas residenciales no puede depender “del peso del bolsillo de cada familia”, apostando por incrementar la oferta pública de atención sociosanitaria.

Asimismo, anunció como propuesta electoral la implantación de asistencia bucodental pública para mayores, una medida que el PSOE-A considera especialmente importante en esta etapa de la vida.

Durante su intervención, la candidata socialista también criticó la situación de la atención primaria en Andalucía y denunció las dificultades que, según afirmó, encuentran muchos mayores para conseguir cita con su médico de cabecera.

En este sentido, recordó el compromiso de su partido de garantizar citas médicas en un plazo máximo de entre 24 y 48 horas.

María Márquez subrayó además la necesidad de situar las demandas de las personas mayores en el centro del debate público y defendió el compromiso del PSOE-A con unas mejores condiciones de vida y atención sanitaria para este colectivo.