Loles López destaca en Moguer la labor social de las asociaciones onubenses

La candidata número uno del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Loles López, ha mantenido este martes un encuentro con asociaciones de Moguer en el que ha reconocido el papel que desempeñan estos colectivos en ámbitos como la igualdad, la conciliación, la dependencia, la salud o la atención a las personas mayores.

Durante la reunión, López agradeció la labor que desarrollan las asociaciones moguereñas y destacó el trabajo conjunto realizado durante la legislatura entre estas entidades y el Gobierno andaluz.

La dirigente popular aseguró sentirse “orgullosa” del amplio tejido asociativo existente en Moguer, resaltando la implicación de colectivos vinculados a la igualdad, la lucha contra el cáncer, el envejecimiento activo y otras áreas sociales.

Según explicó, el encuentro sirvió también para escuchar las necesidades y propuestas de las asociaciones y abordar cuestiones relacionadas con el Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad o las políticas de dependencia.

Loles López defendió además la gestión del Gobierno de Juanma Moreno en materia de igualdad y políticas sociales, señalando que durante esta legislatura se han destinado “más recursos que nunca” a este ámbito en Andalucía.

La candidata popular recordó igualmente la aprobación del decreto de familias monoparentales y destacó el impulso al primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, dotado con 87 millones de euros y 57 medidas.