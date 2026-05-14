Loles López destaca en Moguer la labor social de las asociaciones onubenses
Durante la reunión, López agradeció la labor que desarrollan las asociaciones moguereñas y destacó el trabajo conjunto realizado durante la legislatura entre estas entidades y el Gobierno andaluz.
La dirigente popular aseguró sentirse “orgullosa” del amplio tejido asociativo existente en Moguer, resaltando la implicación de colectivos vinculados a la igualdad, la lucha contra el cáncer, el envejecimiento activo y otras áreas sociales.
Según explicó, el encuentro sirvió también para escuchar las necesidades y propuestas de las asociaciones y abordar cuestiones relacionadas con el Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad o las políticas de dependencia.
Loles López defendió además la gestión del Gobierno de Juanma Moreno en materia de igualdad y políticas sociales, señalando que durante esta legislatura se han destinado “más recursos que nunca” a este ámbito en Andalucía.
La candidata popular recordó igualmente la aprobación del decreto de familias monoparentales y destacó el impulso al primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, dotado con 87 millones de euros y 57 medidas.