Baluffo llama a concentrar el voto progresista en el PSOE para frenar a Moreno Bonilla

El candidato número cuatro del PSOE de Huelva a las elecciones andaluzas, Francisco Baluffo, ha hecho un llamamiento a la movilización del electorado progresista de cara a los comicios del próximo 17 de mayo, asegurando que “el único voto útil capaz de echar al PP y a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía es el voto al PSOE”.

Durante una visita a Aspapronias, en Huelva, Baluffo defendió un modelo de Andalucía “que proteja lo público, cuide a las personas y no deje a nadie atrás”.

El dirigente socialista insistió en la importancia de concentrar el voto progresista en torno al PSOE para reforzar los servicios públicos y abrir, según afirmó, “un tiempo nuevo en Andalucía”.

En el encuentro con la junta directiva de Aspapronias, asociación dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual y sus familias, el candidato destacó la labor que la entidad desarrolla desde hace más de seis décadas en la provincia.

Baluffo puso en valor el trabajo de las asociaciones sociales y aseguró que hablar de inclusión “es hablar de derechos”, reclamando más apoyo institucional para garantizar la sostenibilidad de estos colectivos.

Entre las propuestas anunciadas por el PSOE figura la puesta en marcha de un Plan de Financiación del sistema de atención a la discapacidad para actualizar el coste plaza conforme al coste real de los servicios.

Asimismo, los socialistas plantean impulsar una Estrategia Andaluza de Vida Independiente para reforzar la asistencia personal, los apoyos comunitarios y la autonomía de las personas con discapacidad.

El candidato también avanzó medidas fiscales dirigidas a aliviar la carga económica de las familias y reiteró el compromiso socialista con una Andalucía “más humana, más justa y más sensible con quienes más apoyo necesitan”.