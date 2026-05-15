La campaña andaluza encara su último día con todo abierto en Huelva

La campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo afronta este viernes su última jornada con todos los partidos políticos intensificando sus actos en la provincia de Huelva, uno de los territorios donde el reparto de escaños puede resultar más ajustado y decisivo de cara a la futura composición del Parlamento andaluz.

Tras dos semanas de actos, visitas y debates, las distintas formaciones llegan al cierre de campaña tratando de movilizar a un electorado todavía marcado por la incertidumbre y por el elevado número de indecisos detectados en las últimas encuestas.

Los principales sondeos publicados durante los últimos días sitúan al Partido Popular como favorito para volver a ganar las elecciones andaluzas, aunque algunas encuestas apuntan a una posible pérdida de fuerza respecto a anteriores comicios y abren la puerta a un Parlamento más fragmentado.

Mientras tanto, el PSOE busca movilizar el voto progresista en la recta final de campaña con el objetivo de reducir distancias y recuperar terreno en provincias como Huelva, donde históricamente ha contado con un importante respaldo electoral.

También intentan ganar espacio otras fuerzas como Vox, Por Andalucía o las distintas candidaturas provincialistas y andalucistas que aspiran a convertirse en llave de futuros acuerdos parlamentarios.

En el caso de Huelva, uno de los focos de atención estará en el reparto de los escaños provinciales y en el comportamiento del voto urbano y rural, especialmente en municipios donde cuestiones como la sanidad, las infraestructuras, la vivienda, el empleo o el futuro de proyectos estratégicos han centrado buena parte del debate político.

La campaña también ha estado marcada en la provincia por reivindicaciones relacionadas con las infraestructuras ferroviarias, el estado de la sanidad pública, el desarrollo industrial, la situación de la vivienda o el futuro de espacios como el vertedero de Nerva.

Durante la jornada de mañana viernes, los partidos celebrarán sus últimos actos antes de la jornada de reflexión del sábado, en la que quedará prohibida la petición de voto antes de que Andalucía decida en las urnas el rumbo político de los próximos años.