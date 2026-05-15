Huelva Existe denuncia el “caos” del Palacio de Justicia y reclama la Ciudad de la Justicia

La coalición Huelva Existe ha denunciado públicamente la situación que atraviesa el Palacio de Justicia de Huelva y ha reclamado la construcción “urgente” de la futura Ciudad de la Justicia para acabar con los problemas de espacio y organización que, según asegura, afectan actualmente al funcionamiento judicial.

Desde la formación señalan que, tras varias visitas a las instalaciones, han podido comprobar “de primera mano” el estado de precariedad y saturación que soportan trabajadores y profesionales del sistema judicial.

Huelva Existe describe la situación como un auténtico “camarote de los hermanos Marx”, asegurando que los funcionarios trabajan entre continuos traslados de mesas, ordenadores, expedientes y cajas de documentación en espacios que consideran insuficientes para desarrollar la actividad diaria con normalidad.

La coalición sostiene que estas condiciones están repercutiendo tanto en el funcionamiento de los servicios judiciales como en las condiciones laborales de quienes trabajan en el edificio.

Por ello, la formación considera “prioritario” impulsar definitivamente la construcción de la Ciudad de la Justicia de Huelva capital, una infraestructura demandada desde hace años y que consideran fundamental para modernizar la administración judicial en la provincia.

“Huelva necesita y merece unas instalaciones judiciales acordes a la importancia de la provincia y a las necesidades reales de su sistema judicial”, señala la formación en un comunicado.

Desde Huelva Existe defienden que no se puede hablar de una justicia “ágil, eficiente y digna” sin contar con espacios adecuados tanto para profesionales como para la ciudadanía que acude diariamente a los juzgados.

La reivindicación de la Ciudad de la Justicia vuelve así al debate público coincidiendo con las críticas sobre el estado actual de las dependencias judiciales onubenses y las demandas históricas para concentrar los distintos órganos judiciales en un único complejo moderno y funcional.