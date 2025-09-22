VOX exige avances al Ayuntamiento sobre el protocolo de escolarización para alumnos con enfermedades crónicas

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva llevará al Pleno de este viernes una pregunta dirigida al equipo de Gobierno sobre las gestiones realizadas con la Junta de Andalucía para reactivar el protocolo conjunto de escolarización para alumnos con enfermedades crónicas complejas o en situación de cuidados paliativos.

La viceportavoz municipal, María López, recordó que esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Pleno de mayo y tiene como objetivo principal garantizar que estos estudiantes puedan comenzar el curso escolar al mismo tiempo y en igualdad de condiciones que sus compañeros. “El protocolo reconoce que la escuela es un medio fundamental para la normalización, participación y convivencia de los menores, elaborando planes individualizados para cada alumno que así lo requiera”, señaló López.

Tras la aprobación de la propuesta, el Ayuntamiento debía instar a la Junta a aumentar los recursos destinados al protocolo para asegurar su implementación efectiva en todos los centros educativos con alumnos que necesiten estos cuidados. Además, se buscaba que la reactivación anual del protocolo se realizara con suficiente antelación, evitando los retrasos que en años anteriores se producían a principios de septiembre.

“Esta situación genera un alto grado de incertidumbre entre las familias, que deben esperar para solicitar los recursos necesarios, retrasando significativamente el inicio del curso para estos alumnos y añadiendo desventajas frente a sus compañeros”, destacó la viceportavoz de VOX, subrayando la necesidad de una intervención ágil y coordinada entre Ayuntamiento y Junta.