VOX denuncia que el PP incumple sus pactos y deja sin ayudas a los viticultores del Condado de Huelva

El portavoz de VOX en la Diputación de Huelva, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha denunciado que el Partido Popular ha incumplido los pactos firmados para la concesión de ayudas directas a los viñedos del Condado afectados por el hongo mildiu. Los acuerdos, que contaban también con la participación del Ayuntamiento de La Palma del Condado y la Junta de Andalucía, habían sido negociados con la intención de proteger al sector vitivinícola justo antes del inicio de la vendimia.

Sánchez Cuéllar ha recordado que hace dos meses VOX acordó con la alcaldesa de La Palma y vicepresidenta de la Diputación, Rocío Moreno (PP), abstenerse en la votación del Plan Económico y Financiero (PEF) del municipio a cambio de que este no implicara una subida de impuestos para los vecinos, y de que la Diputación concediera ayudas a los viticultores del Condado. “Ese primer punto se ha cumplido, pero la realidad es que el PP no ha movido ficha en lo relativo a las ayudas”, señaló el portavoz de VOX.

El acuerdo, fechado el 7 de julio de 2025 y firmado por Moreno en su calidad de vicepresidenta, contemplaba ayudas directas de aproximadamente 3.000 euros por hectárea afectada. Según Sánchez Cuéllar, VOX ha cumplido con todos los pasos necesarios para garantizar la tramitación de las ayudas, dejando margen suficiente al PP, que a día de hoy no ha cumplido con su parte.

El diputado provincial ha criticado que la cuestión ha sido dilatada a lo largo del verano, aparentemente para ganar tiempo, y que la vendimia ya ha comenzado sin que los agricultores sepan a qué ayudas pueden acceder. “Dando por hecho que la Diputación ha incumplido, exigimos que Toscano y Moreno aclaren si realmente van a cumplir con el acuerdo firmado y con el compromiso con los agricultores, o si, por el contrario, el PP ha utilizado la delicada situación de los viticultores en su propio beneficio”, concluyó Sánchez Cuéllar.

El incumplimiento, según VOX, deja a los viticultores del Condado en una situación de incertidumbre en un momento crítico de la campaña, generando preocupación por el impacto económico y productivo en el sector vitivinícola de Huelva.