VOX denuncia que la Junta rechaza casi todas las enmiendas para Huelva capital y solo acepta una inversión menor

La presidenta provincial de Vox en Huelva, María López, junto al coordinador local de la formación y portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Wenceslao Font, ha denunciado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno “ha vuelto a dar la espalda a los onubenses” al admitir una sola enmienda para Huelva capital en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026.

Según ha explicado la formación en rueda de prensa, la única propuesta aceptada corresponde a una inversión de 60.000 euros destinada al impulso del turismo ornitológico en las Marismas del Odiel, mientras que han sido rechazadas todas las enmiendas consideradas clave para la ciudad en ámbitos como la sanidad, la vivienda, la educación, las infraestructuras, el comercio o la cultura.

Desde VOX han criticado que el Ejecutivo andaluz haya desestimado iniciativas que, a su juicio, respondían a necesidades reales de la capital onubense, acusando a la Junta de priorizar otras provincias frente a Huelva. En este sentido, María López ha señalado que “el Gobierno andaluz demuestra con hechos que Huelva no es una prioridad”, al tiempo que ha lamentado la falta de sensibilidad hacia los problemas estructurales que arrastra la ciudad.

Por su parte, Wenceslao Font ha subrayado que las enmiendas presentadas por su grupo buscaban reforzar servicios públicos esenciales y promover el desarrollo económico y social de Huelva capital, por lo que considera “insuficiente y simbólica” la única inversión aprobada.

La formación ha avanzado que seguirá defendiendo en el Parlamento andaluz y en las instituciones locales un mayor compromiso presupuestario con Huelva, reclamando un reparto “más justo y equilibrado” de los recursos de la Junta de Andalucía.