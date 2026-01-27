VOX denuncia el “castigo” a los onubenses por el plan alternativo de Renfe tras la tragedia de Adamuz

El diputado nacional de VOX por Huelva, Tomás Fernández Ríos, ha denunciado este martes el “grave perjuicio y el auténtico castigo” que, a su juicio, está suponiendo para los onubenses el plan alternativo puesto en marcha por Renfe tras la interrupción de la circulación ferroviaria a raíz del accidente de Adamuz.

Fernández Ríos ha señalado que el trayecto Huelva–Madrid, que antes tenía una duración aproximada de cuatro horas, “se ha convertido ahora en un viaje de más de ocho horas, con la obligación de utilizar varios trenes y un autobús”. Según ha explicado, el recorrido incluye hasta tres transbordos y una espera mínima de hora y media en Sevilla, lo que convierte el desplazamiento “en una auténtica odisea y en un servicio público claramente indigno”.

El diputado ha criticado especialmente los enlaces ofrecidos desde Huelva, con salidas a las 6.30, 10.51 y 15.00 horas, que generan “largos tiempos muertos” en Sevilla, así como la imposibilidad de enlazar con Madrid en algunos horarios. Además, ha detallado que el itinerario obliga a viajar primero a Sevilla, después a Córdoba —con un tramo por carretera— y finalmente a Madrid, con paradas intermedias, “un despropósito para una provincia que ya sufre un histórico déficit de infraestructuras”.

Por último, Tomás Fernández Ríos ha exigido “soluciones inmediatas y una planificación seria”, reclamando a Renfe que modifique el plan alternativo para reducir esperas, mejorar los enlaces y garantizar “un servicio mínimamente digno” para los onubenses. “Invito a quienes nunca han hecho nada por Huelva y ahora vienen a hacerse fotos a que prueben este plan alternativo y comprueben en primera persona lo que supone”, ha concluido.