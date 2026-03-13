El PP asegura que el Hospital de Alta Resolución de la Costa Occidental abrirá en 2026

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha asegurado que el Hospital de Alta Resolución y Especialidades (HARE) de la Costa Occidental abrirá sus puertas a lo largo de 2026, a pesar de los retrasos registrados en la construcción de los accesos al centro sanitario.

González ha acusado al Gobierno central de haber retrasado la puesta en marcha de esta infraestructura por “tacticismo político”, señalando que el hospital podría estar ya en funcionamiento si no se hubiera demorado la ejecución de la vía de acceso al complejo sanitario. Según ha indicado, se trata de una carretera de poco más de un kilómetro cuya finalización se ha prolongado durante años.

El dirigente popular ha señalado que el Ejecutivo central “ha estado contando los plazos con los accesos al hospital para que al Gobierno andaluz no le diera tiempo a abrirlo antes de las elecciones autonómicas”.

No obstante, González ha afirmado que el Gobierno andaluz “va a cumplir” y que el centro sanitario estará operativo durante este año. En este sentido, ha destacado que actualmente se están llevando a cabo trabajos en el interior del edificio para acondicionar distintas áreas asistenciales.

Entre las actuaciones en marcha ha mencionado el acondicionamiento de consultas externas, el laboratorio y la zona de pruebas diagnósticas, con una inversión de 1,2 millones de euros. Además, ha señalado que se destinará otro millón de euros a la adquisición de mobiliario y equipamiento electromédico.

El presidente del PP de Huelva también ha puesto en valor el papel del Ayuntamiento de Lepe y de la Diputación Provincial en la puesta en marcha del hospital, destacando que ambas administraciones están cumpliendo con sus compromisos en materia de infraestructuras de servicio.

En concreto, ha indicado que la acometida de suministro de agua ya está finalizada, mientras que continúan los trabajos relacionados con el suministro eléctrico y el sistema de depuración, cuyo coste será asumido por la Diputación provincial.