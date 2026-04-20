VOX denuncia el bloqueo del nuevo centro de salud del Molino de la Vega y exige un acuerdo urgente entre administraciones

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha denunciado la paralización del proyecto para la construcción del nuevo centro de salud del barrio del Molino de la Vega, una infraestructura considerada clave para mejorar la atención sanitaria en la capital.

El portavoz de la formación, Wenceslao Font, acompañado por la concejal María López, ha señalado que el proyecto se encuentra bloqueado debido a la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía sobre la cesión y urbanización de los terrenos.

Según ha explicado Font, el actual centro de salud presenta una situación “insostenible”, ya que fue diseñado para atender a unos 15.000 usuarios, pero actualmente da cobertura a más de 21.000 vecinos de distintos barrios de la ciudad. Esta sobrecarga, ha indicado, provoca retrasos en las citas, saturación en urgencias y una elevada presión sobre los profesionales sanitarios.

A ello se suma, según VOX, el deterioro de las instalaciones, con problemas estructurales que se agravan en episodios de lluvia, cuando se producen filtraciones e incluso incidencias relacionadas con la red de saneamiento.

El proyecto del nuevo centro de salud, incluido en el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030, lleva años acumulando retrasos. En 2024 se anunció la cesión de una parcela cercana a la zona del Aqualón, pero el proceso sigue sin completarse debido a que los terrenos no están urbanizados, una actuación valorada en unos 600.000 euros que ninguna administración ha asumido hasta el momento.

Desde VOX critican que este desacuerdo esté retrasando una infraestructura esencial y sostienen que “los ciudadanos son quienes acaban pagando el bloqueo institucional”. Por ello, la formación llevará al próximo pleno una propuesta para instar al Ayuntamiento a cerrar de forma urgente un acuerdo con la Junta que permita desbloquear la cesión de los terrenos.

Asimismo, reclaman que la Junta de Andalucía inicie de inmediato los trámites para la construcción del nuevo centro una vez resuelta esta cuestión, con el objetivo de evitar nuevos retrasos.

La formación insiste en que los vecinos del Molino de la Vega y de las barriadas a las que presta servicio este centro llevan años esperando una solución, por lo que consideran necesario actuar “sin más demoras ni disputas administrativas”.