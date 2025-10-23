VOX culpa al bipartidismo de décadas de “mala gestión” y lleva al Pleno de Huelva una moción por el deterioro de la sanidad andaluza

VOX ha señalado este jueves al bipartidismo como responsable del “absoluto deterioro de la sanidad pública andaluza” y ha anunciado la presentación de una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva para instar a la Junta a adoptar medidas urgentes que mejoren la atención sanitaria.

La viceportavoz del grupo municipal, María López, ha lamentado que “40 años de PSOE al frente del Gobierno andaluz no han solucionado los problemas de la sanidad pública, y el PP, en siete, tampoco los ha mejorado, sino que los ha agravado”. Según explicó, la iniciativa pretende que desde el ámbito local se eleve una reclamación institucional ante lo que considera “una situación límite que afecta directamente a los ciudadanos”.

Uno de los ejes del debate planteado por VOX gira en torno al escándalo del cribado del cáncer de mama, que ha dejado a más de 2.000 mujeres sin la debida información sobre resultados dudosos en sus pruebas. López reprochó al Gobierno de Moreno Bonilla que “era sabido y los consejeros de Salud no lo han tenido en cuenta”, recordando que un informe de la propia Consejería de Salud y Consumo, publicado en 2023, ya advertía de una mayor tasa de mortalidad por este tumor en Andalucía que en el resto del país, además de la necesidad de reforzar los diagnósticos tempranos.

“Lo ocurrido no puede calificarse de error aislado, sino de una cadena de negligencias derivadas de una gestión donde la planificación es inexistente y que arrastra décadas de carencias”, denunció la edil. En su opinión, “la dimisión de una consejera, de un jefe de servicio o la creación apresurada de un plan de choque no pueden tapar la magnitud de este escándalo ni desviar la atención del problema de fondo: un sistema sanitario destrozado por décadas de nefasta gestión del Partido Socialista y del Partido Popular”.

La concejal también apuntó al origen del actual protocolo de cribado, modificado en 2012 por la entonces consejera de Sanidad María Jesús Montero, hoy ministra de Hacienda, y criticó que “el PP no haya corregido en casi ocho años al frente de la Junta un procedimiento que ahora ha derivado en uno de los mayores fallos sanitarios de la última década”.

La moción que se debatirá en el Pleno solicita, además de una revisión de los protocolos, “aumentar la edad de prevención, revisar los criterios de otros cribados, garantizar transparencia en las listas de espera y destinar todo gasto superfluo a lo verdaderamente importante”.

VOX reclama también que se depuren responsabilidades políticas y administrativas “por los fallos en los programas de detección precoz del cáncer de mama que han dejado desprotegidas a miles de mujeres”, y exige la dimisión del presidente Moreno Bonilla, así como de todos los cargos públicos que han estado al frente de la Consejería de Salud desde 2011 y que aún ocupan puestos de responsabilidad.