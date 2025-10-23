El PSOE de Huelva denuncia el colapso sanitario en cáncer de mama y exige dimisiones en la Junta

El secretario de Salud y Consumo del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto, compareció hoy ante los medios frente al Hospital Juan Ramón Jiménez para denunciar la “grave situación” que atraviesan las mujeres con cáncer de mama en Andalucía, donde miles de pacientes sufren retrasos en la obtención de resultados y la confirmación de pruebas diagnósticas.

Pinto cargó contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y contra el Partido Popular, a quienes responsabilizó de haber “cruzado todas las líneas humanas, legales y de dignidad” y de mantener un sistema sanitario “colapsado y en proceso de destrucción”. Según el dirigente socialista, los problemas se extienden a Huelva y reflejan “la incapacidad del Gobierno andaluz para garantizar diagnósticos rápidos y seguros”.

El secretario de Salud del PSOE criticó también la actuación de la delegada de Salud en Huelva, Manuela Caro, cuya dimisión exigió, y del consejero de Salud, Jesús Sanz, al que calificó de “consejero de la propaganda” por, a su juicio, intentar limpiar la imagen del Gobierno en lugar de dar soluciones a las pacientes.

Pinto respaldó públicamente a la asociación AMAMA, que ha denunciado la desaparición de pruebas diagnósticas en la plataforma Tilsalud, y recordó que la propia Consejería reconoció posteriormente que los problemas se debieron a fallos informáticos, tras haber responsabilizado inicialmente a las pacientes.

“El Partido Popular y Moreno Bonilla han abandonado a las mujeres en un momento crucial, y los ciudadanos andaluces estamos sufriendo las consecuencias de su política de privatizaciones y recortes”, afirmó Pinto, subrayando que el PSOE se compromete a “acompañar a las mujeres, pacientes y sociedad andaluza para defender un sistema público de salud digno y que salve vidas”.