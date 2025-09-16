VOX cuestiona al Ayuntamiento sobre la operatividad de los nuevos autobuses urbanos

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha anunciado que preguntará al equipo de Gobierno en el Pleno de este mes si existen problemas de regularización con los nuevos autobuses urbanos adquiridos por la capital.

Según la viceportavoz del grupo, María López, los primeros diez autobuses cien por cien eléctricos de la marca MAN fueron presentados en febrero de 2025 en la Plaza 12 de Octubre con gran despliegue mediático. Los vehículos, operados mediante renting, iban a comenzar a funcionar de manera inmediata, incrementando hasta un 25% la flota de autobuses de 0 emisiones y un 50% de baja emisiones, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y posicionar a Huelva como la “Capital verde del Sur de Europa”.

No obstante, fuentes próximas al servicio han informado a VOX que algunos de estos autobuses permanecen actualmente parados en el garaje, sin prestar servicio, al parecer por problemas relacionados con su regularización administrativa. Por ello, el grupo municipal solicita explicaciones al equipo de Gobierno sobre la situación y los motivos por los que los vehículos no están operativos.