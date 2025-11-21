VOX critica unos presupuestos “continuistas” y presenta enmiendas centradas en seguridad, vivienda y empleo

VOX ha presentado este viernes sus enmiendas al proyecto de presupuestos municipales para 2026, unas cuentas que, según el portavoz del grupo, Wenceslao Font, son “continuistas del bipartidismo” y “no responden a las necesidades reales de Huelva”. Font calificó el pleno extraordinario del próximo lunes como “la sesión más importante del año”, en la que “se decidirá cómo se gasta el dinero de los onubenses”.

El portavoz defendió que las cuentas propuestas por el equipo de Gobierno “son muy mejorables” y que no recogen “iniciativas de VOX aprobadas en pleno”. Entre sus enmiendas, el grupo insiste en reforzar servicios básicos como seguridad, vivienda, empleo, urbanismo y limpieza, además de defender un “no rotundo” a las Zonas de Bajas Emisiones y exigir la supresión de “gastos superfluos y partidas ideológicas”.

La viceportavoz, María López, detalló parte de las propuestas, entre ellas dos enmiendas para mejorar los medios de la Policía Local “ante el incremento de la inseguridad en las calles”. También reclamó nuevos aparcamientos en la zona de Zafra, así como intervenciones urgentes en el entorno de la Plaza de Toros, la mejora del parque Alonso Sánchez y la construcción de una piscina municipal pública, una infraestructura que, recordó, “Huelva sigue sin tener pese a ser capital de provincia”.

En materia de urbanismo y mantenimiento, VOX exige aumentar en 500.000 euros el plan de asfaltado tras los temporales recientes. En cuanto a vivienda, el grupo pide cumplir lo aprobado en pleno y destinar una partida para convertir el antiguo colegio Doñana en viviendas de alquiler social para jóvenes.

López criticó que, tras la subida de impuestos, “es inconcebible seguir gastando dinero en chiringuitos como las cuotas a FAMP, FEMP y FAMSI, o en comunicación institucional, que solo sirve de autobombo para la alcaldesa”, por lo que VOX reclama su eliminación.

El grupo incluye también una propuesta cultural: instalar un monolito que ponga en valor a Huelva como Ciudad más antigua de Occidente, como forma de reforzar la identidad histórica de la capital.