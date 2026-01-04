El PSOE de Almonte reclama unidad y soluciones urgentes ante la situación del Paseo Marítimo de Matalascañas

El PSOE de Almonte ha exigido unidad, diálogo y una respuesta urgente ante la grave situación que atraviesa el Paseo Marítimo de Matalascañas, tras los últimos acontecimientos registrados en esta zona clave para el municipio. La formación socialista ha mostrado su apoyo a vecinos, vecinas y empresarios, subrayando la preocupación social y el impacto económico que está generando esta problemática.

Desde el PSOE de Almonte, El Rocío y Matalascañas “Pepe Villa” consideran imprescindible que el actual equipo de Gobierno municipal, liderado por Ilusiona, abandone la confrontación política y apueste por el diálogo, la responsabilidad y el trabajo conjunto entre administraciones. “No es tiempo de enfrentamientos, sino de unidad y cooperación para defender los intereses generales del municipio”, han señalado.

Los socialistas advierten de que la situación del paseo marítimo requiere una respuesta rápida, eficaz y segura, que garantice tanto la protección de las infraestructuras como la seguridad de la ciudadanía. En este sentido, han puesto el acento en la necesidad de proteger infraestructuras esenciales como la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), clave para la salud pública y el medio ambiente.

Ante este escenario, el PSOE ha instado al alcalde de Almonte a convocar de forma inmediata un pleno extraordinario y urgente en el que se informe con total transparencia a la ciudadanía, se debata con rigor la situación y se adopten medidas concretas para asegurar el futuro de Matalascañas.

Entre las propuestas que los socialistas consideran prioritarias figuran la declaración de la zona afectada como catastrófica, la solicitud de apoyo al Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, la activación del fondo de contingencia municipal y la reorientación de partidas presupuestarias y fondos vinculados a Doñana para destinarlos a la reparación del paseo marítimo. También plantean destinar íntegramente el canon de la zona azul y comprometer parte del próximo contrato del agua a la consolidación de esta infraestructura.

El PSOE de Almonte ha reiterado su compromiso con Matalascañas y con sus vecinos y vecinas, insistiendo en que “esta localidad merece soluciones, rigor y responsabilidad institucional; merece hechos y no enfrentamientos”.