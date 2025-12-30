González afirma que 2025 ha sido “un año de estabilidad con Juanma Moreno frente al abandono del Gobierno del PSOE”

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha realizado un balance político de 2025 asegurando que ha sido “un año de estabilidad política gracias a los gobiernos del Partido Popular, con Juanma Moreno al frente, frente al abandono que sufre la provincia de Huelva por parte del Gobierno socialista”.

González ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y de la ministra María Jesús Montero de no atender las necesidades de la provincia, denunciando que Huelva “es tratada como un territorio de segunda”. A su juicio, los onubenses han sido testigos durante 2025 de “continuos agravios” por parte del Gobierno central, que, según ha afirmado, “castiga a la provincia por no respaldar al PSOE en las últimas citas electorales”.

Entre los principales incumplimientos, el dirigente popular ha señalado la situación “inaceptable” de la red de carreteras estatales, el retraso en infraestructuras hidráulicas clave como el túnel de San Silvestre y la presa de Alcolea, cuyas obras “siguen sin comenzar”, así como los problemas recurrentes en las conexiones ferroviarias, con “incidencias diarias y averías constantes”.

Frente a este escenario, González ha destacado la labor de otras administraciones como la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva, ambas gobernadas por el Partido Popular, que, según ha indicado, “trabajan con gestión y cercanía para impulsar el desarrollo de la provincia”.

En este sentido, ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz con las políticas sociales, la sanidad, la educación y la dependencia, poniendo como ejemplo los Presupuestos de la Junta para 2026, que contemplan una inversión de 596 euros por habitante en la provincia de Huelva.

“Los onubenses no pedimos privilegios, pero tampoco que se nos trate de forma distinta a otros territorios”, ha afirmado González, quien ha asegurado que 2025 quedará en la memoria como “otro año en el que el Gobierno del PSOE dio la espalda a Huelva, pero también como el año de una gestión centrada en las personas desde Andalucía”.

Por último, el presidente provincial del PP ha señalado que, ante lo que considera un abandono del PSOE, los populares afrontan 2026 “con la responsabilidad y el compromiso de seguir defendiendo a la provincia desde los ayuntamientos, la Diputación y desde las instituciones donde el Partido Popular tiene representación, como el Parlamento, el Congreso y el Senado”, para hacer frente a “la inacción y las promesas incumplidas del Gobierno socialista con Huelva”.