El PSOE de Rociana acusa al PP de renunciar a 12 empleos juveniles al no solicitar el programa ACTIVA-T JOVEN

El PSOE de Rociana del Condado ha denunciado públicamente que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Rociana del Condado, gobernado por el Partido Popular, ha renunciado a la creación de 12 empleos juveniles al no solicitar el programa ACTIVA-T JOVEN, una subvención impulsada por la Junta de Andalucía y cofinanciada con fondos europeos.

El portavoz socialista en el Consistorio, Rubén Picón, ha criticado duramente esta decisión, asegurando que “no solicitar el programa ACTIVA-T JOVEN no es un error ni un despiste administrativo, sino una renuncia voluntaria al empleo, a la formación y al futuro de nuestros jóvenes”.

Según ha explicado Picón, el programa permitía la contratación durante seis meses de jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años, inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo y en el Sistema de Garantía Juvenil. En el caso de Rociana del Condado, el municipio tenía asignados 12 contratos, con una financiación de hasta 16.000 euros por cada puesto, además de 1.000 euros adicionales si los empleos estaban vinculados a sectores verdes o digitales.

“El dinero existía, los contratos estaban garantizados y el esfuerzo económico para el Ayuntamiento era mínimo. Aun así, se ha dicho que no”, ha subrayado el portavoz socialista, lamentando que mientras otros municipios sí han aprovechado estas ayudas, Rociana haya dejado pasar “una oportunidad real de generar empleo juvenil y apostar por el desarrollo local”.

Desde el PSOE advierten de que esta decisión supone perder hasta 12 puestos de trabajo para jóvenes del municipio, además de permitir que fondos públicos destinados a Rociana acaben siendo aprovechados por otros pueblos. “Se cierra así una puerta fundamental a la primera experiencia laboral de muchos jóvenes”, ha añadido Picón.

“El futuro de Rociana pasa por su juventud. Nuestros jóvenes merecen oportunidades, no excusas; un Ayuntamiento que gestione y se implique, no que renuncie a programas que traen empleo y esperanza”, ha concluido el portavoz socialista.