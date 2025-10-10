VOX considera “insultante” el cierre de la conexión ferroviaria entre Huelva, Sevilla y Madrid durante el puente de la Hispanidad

La presidenta provincial de VOX en Huelva, María López Zambrano, ha calificado como “insultante y un nuevo desprecio a los onubenses” el cierre de la línea ferroviaria Huelva-Sevilla, que coincide con el puente de la Hispanidad, una de las fechas con mayor volumen de desplazamientos del año.

López ha criticado la falta de previsión del Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, al autorizar las obras de Adif en pleno puente festivo, lo que deja a la provincia sin conexión directa con Sevilla ni con Madrid durante tres días. “No se entiende que, con todo lo que supone este fin de semana para el turismo y la economía local, no se haya buscado una fecha mejor para acometer estas actuaciones”, ha manifestado.

La dirigente de VOX ha recordado que la provincia “lleva años sufriendo el abandono en materia de infraestructuras”, y ha asegurado que esta situación “demuestra una vez más la falta de respeto y de compromiso del Gobierno con Huelva”.

Desde la formación han reclamado al Ministerio que reprograme los trabajos fuera de fechas de alta movilidad y que se adopten medidas urgentes para garantizar que “Huelva no vuelva a quedar incomunicada en momentos clave”.

El cierre del servicio ferroviario entre Huelva y Sevilla, en vigor desde hoy y hasta el domingo 13 de octubre, ha obligado a Renfe a sustituir todos los trenes por autobuses para garantizar los desplazamientos de los viajeros, dentro del plan especial de transporte por carretera activado durante las obras.