VOX Almonte exige un puente urgente en el Arroyo Santa María ante el riesgo para los conductores

VOX Almonte ha reclamado la construcción inmediata de un puente en el paso del Arroyo Santa María, a la altura del camino de La Cerca, tras el episodio vivido este fin de semana, cuando una familia con un niño pequeño tuvo que ser rescatada por los servicios de emergencia después de que su vehículo fuese arrastrado por la crecida del agua. El concejal José Joaquín de la Torre ha descrito el punto como “un foco de inseguridad evidente” cada vez que llueve.

De la Torre ha recordado que existe desde hace años un proyecto para sustituir el actual badén de hormigón por un puente que permita el tránsito seguro en un camino muy utilizado por vecinos, trabajadores y agricultores del municipio. A su juicio, es necesario reactivar esa actuación cuanto antes: “Si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no lo ejecuta, el Ayuntamiento debe asumirlo. Lo que está en juego es la seguridad de las personas”.

El edil insiste en que el riesgo es recurrente y que la situación se agrava con episodios de lluvias intensas, cuando el paso se vuelve impracticable y multiplica las posibilidades de accidentes. Como solución provisional, VOX pide al Consistorio que balice el cauce con indicadores visibles que permitan conocer la profundidad del agua antes de cruzar. “No podemos seguir confiando en la suerte. Cada precipitación convierte el badén en una trampa”, ha concluido.