VOX acusa al PP de “hipocresía” por promocionar la Ruta del Vino del Condado mientras “abandona a los viticultores”

El Grupo Provincial de VOX en la Diputación de Huelva ha cargado con dureza contra el Partido Popular por respaldar la promoción de la Ruta del Vino del Condado de Huelva en Fitur, una iniciativa que, según la formación, contrasta con la falta de apoyo real a los viticultores de la comarca. Así lo ha manifestado el diputado provincial y portavoz de VOX, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, quien ha acusado al PP de utilizar este proyecto como “pura propaganda política”.

Sánchez Cuéllar ha criticado que la Diputación de Huelva respalde la presentación de la Ruta del Vino que impulsa la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva en la feria Fitur, mientras, a su juicio, “el propio Gobierno provincial da la espalda a los viticultores cuando más lo necesitan”. En este sentido, ha recordado que el PP incumplió el acuerdo alcanzado con VOX para conceder ayudas directas a los productores afectados por la plaga del mildiu, dejando sin respaldo a un sector clave de la economía comarcal.

El portavoz provincial ha señalado además que los populares “pretenden potenciar una Ruta del Vino sin viñedos”, al no haber materializado el apoyo comprometido cuando llegó el momento de adoptar medidas concretas para salvar las explotaciones. Según VOX, el incumplimiento de ese acuerdo contrasta con la rapidez con la que el PP sacó adelante el Plan Económico y Financiero del municipio de La Palma del Condado, gracias al respaldo de la propia formación.

Desde VOX consideran que la promoción turística del vino en el Condado carece de sentido si no va acompañada de políticas efectivas de apoyo al sector productor. Sánchez Cuéllar ha asegurado que viticultores de la comarca se han puesto en contacto con su grupo para denunciar lo que califican como un “desperdicio de recursos”, al fomentarse el turismo enológico mientras se desatiende a quienes sostienen la actividad.

El Grupo Provincial de VOX ha reiterado que seguirá defendiendo al sector vitivinícola onubense y denunciando lo que considera incumplimientos sistemáticos del Partido Popular. En este contexto, la formación ha insistido en su compromiso de apoyar al sector primario y garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo y continuidad.