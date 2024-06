Toti pide a la Junta que se niegue al cierre de Río Tinto Plásticos porque “es rentable”

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha pedido a la delegación de Empleo de la Junta de Andalucía que “intervenga” ante el anuncio de cierre de la compañía Rio Tinto Plásticos ya que se trata de una empresa “rentable” y considera que “no hay motivos objetivos para que 32 personas pierdan su puesto de trabajo”.

Toti ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro con el responsable provincial de FICA-UGT, Sebastián Donaire y el responsable de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, Antonio Rachón, en el que han analizado la situación laboral tras el anuncio de despido por cierre del Grupo Lantero en su división de El Campillo.

“El grupo Lantero al que pertenece la fábrica ubicada en El Campillo, ha ido trayendo cada vez menos carga de trabajo a la Cuenca Minera y llevando la parte más jugosa de la producción a otras factorías del grupo más cercanas a Madrid, no porque Rio Tinto Plásticos no sea rentable sino porque en otras de sus fábricas ganan más dinero, de hecho, en el año 2022 el Grupo Lantero tuvo 14 millones de euros de beneficios”

Por ello, ha continuado Toti, “además de porque es rentable, la Junta de Andalucía, que es quien finalmente tiene que aprobar este cierre, tiene que intervenir porque Moreno Bonilla no puede sacar pecho de que se creen nuevas empresas y a la vez dejar morir una a Riotinto Plástico en una comarca como la Cuenca Minera de Rio Tinto no puede caer de nuevo en el error del monocultivo de la mina porque cuando esta no es rentable, cierra y nos volvemos a quedar con una mano delante y otra detrás”

De ahí, según Toti, de la importancia de “la diversificación de la comarca que pasa por el mantenimiento de empresas como Rio Tinto Plásticos”.

Por su parte, Sebastián Donaire, además de coincidir en que “no podemos dejar todo el empleo pendiente de la actividad minera”, ha asegurado que “el lunes empieza el periodo de consultas donde veremos las razones que la empresa presenta para el cierre, una razones que entendemos que se producen porque la propia empresa se ha encargado de “descapitalizar la carga de trabajo de Rio Tinto Plásticos, llevándose parte de su producción a Francia”, por lo que desde UGT “mostramos nuestro total rechazo y haremos todo lo posible porque se mantenga el empleo”.

Por su parte, Antonio Rachón ha pedido “mantener una unidad sindical activa” y se ha mostrado convencido de que el problema “se solucionará y tendremos que luchar para que ningún trabajador se vaya a la calle” y ha hecho un llamamiento a todas las administraciones públicas para iniciar una “nueva reconversión industrial y la diversificación económica de la Cuenca Minera”.