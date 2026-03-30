Susana Rivas denuncia la “grave crisis” del cribado de cáncer y exige explicaciones a la Junta

La secretaria de Relaciones Sindicales del PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha reclamado explicaciones al Gobierno andaluz por la situación del cribado de cáncer en la comunidad, una crisis que, según ha señalado, “ha afectado a miles de mujeres” y que atribuye a la “negligente política sanitaria” de la Junta. Rivas ha asegurado que, seis meses después de que el problema saliera a la luz, “no se ha dado ninguna explicación” a las afectadas.

La dirigente socialista ha criticado la falta de transparencia del Ejecutivo autonómico y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de “intentar tapar una de las crisis más graves del sistema sanitario andaluz”. En este sentido, ha denunciado también el “deterioro progresivo” de la sanidad pública en la provincia, señalando el cierre o saturación de centros de salud, la pérdida de servicios de urgencias en municipios y el incremento de las listas de espera.

Rivas ha vinculado esta situación con la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, asegurando que la sanidad será el eje central del debate político. “Los andaluces tendrán que elegir entre defender la sanidad pública o continuar con las políticas actuales”, ha afirmado, subrayando que en la provincia de Huelva hay miles de pacientes en lista de espera, algunos con demoras superiores a siete meses para ser atendidos por un especialista.