Susana Rivas acusa al PP de “mentir” sobre la renovación del Hospital de Riotinto y denuncia “desmantelamiento y propaganda”

La parlamentaria andaluza del PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha criticado duramente las declaraciones del presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, sobre la “mayor renovación integral del Hospital de Riotinto en sus 41 años”. Rivas ha asegurado que “miente descaradamente” y que lo que existe “no es renovación, sino desmantelamiento y propaganda”.

Según la socialista, las recientes visitas y anuncios del Partido Popular en distintos centros hospitalarios andaluces forman parte de un “periplo propagandístico” con el que el Gobierno de Moreno Bonilla pretende “tapar la crisis sanitaria más grave de la historia de Andalucía, la de los cribados de cáncer de mama, que ha generado angustia, retrasos en diagnósticos y dolor en miles de familias”.

Rivas ha recalcado que “el Hospital de Riotinto lleva años sufriendo recortes, pérdida de profesionales y cierre de servicios” y ha señalado que “no se puede tapar el deterioro con fotos o visitas institucionales”. En este sentido, recordó que “hay una larga hemeroteca de denuncias, concentraciones y protestas impulsadas por profesionales y vecinos que han visto cómo se reducían plantillas, se cerraban camas y se deterioraban los servicios esenciales”.

“El PP habla de renovación, pero la realidad es desmantelamiento. Lo sabemos quienes lo venimos denunciando desde hace años: los trabajadores del hospital, la ciudadanía de la comarca y el propio PSOE, que siempre ha estado a pie de calle acompañando las movilizaciones”, ha subrayado.

Para Rivas, “ni la sanidad pública ni el Hospital de Riotinto se salvan del modelo del PP: recortes, privatización y propaganda. Pero ya no cuela —ha concluido—, la gente no quiere fotos, sino soluciones reales”.