Susana Rivas acusa a Moreno Bonilla de “engañar a Nerva y a la Cuenca Minera” al prorrogar el vertedero hasta 2041

La parlamentaria andaluza del PSOE por Huelva, Susana Rivas, ha criticado duramente la decisión de la Junta de Andalucía de prolongar la actividad del vertedero de Nerva hasta el año 2041. Según ha denunciado, el Gobierno de Moreno Bonilla “vuelve a engañar a la ciudadanía de la Cuenca Minera” tras haber prometido en reiteradas ocasiones un cierre progresivo de estas instalaciones.

Rivas asegura que el Ejecutivo andaluz ha aprobado la medida “con nocturnidad y alevosía, aprovechando el mes de agosto y sin contar con el Ayuntamiento ni con los vecinos”, lo que a su juicio supone “una condena más para la comarca, obligada a seguir ligada a la gestión de residuos peligrosos durante dos décadas más”.

Ante esta situación, la parlamentaria socialista ha reclamado la creación de una mesa de debate “abierta y participativa”, en la que instituciones, colectivos y ciudadanía puedan analizar las modificaciones de la Autorización Ambiental Integrada con un único objetivo: acordar un calendario real y firme para el cierre del vertedero.

Además, Rivas ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista pedirá explicaciones inmediatas en la Cámara autonómica: “Exigiremos a Moreno Bonilla que escuche de una vez por todas las reivindicaciones de la Cuenca Minera y que deje de mentir y engañar a quienes vivimos en ella”.