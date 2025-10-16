María Luisa Faneca denuncia en el Congreso los recortes europeos en la PAC y la PPC y exige al PP que “actúe y pida su rectificación”

La diputada nacional del PSOE por Huelva, María Luisa Faneca, ha denunciado en el Congreso de los Diputados los recortes propuestos por la Comisión Europea en la Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC), impulsados por el Partido Popular Europeo, advirtiendo de su grave impacto sobre el campo, la pesca y el mundo rural.

Durante su intervención, Faneca ha acusado al Partido Popular español de “hipocresía política” por no posicionarse claramente ante los recortes de sus socios europeos. “No basta con decir que no están de acuerdo: tienen que exigir que se rectifique”, afirmó, cuestionando si el PP “va a seguir el planteamiento de sus compañeros del PP Europeo o va a mirar hacia otro lado”.

La diputada socialista ha defendido la necesidad de unidad política e institucional para proteger los intereses de agricultores y pescadores, y ha respaldado el trabajo del ministro de Agricultura, Luis Planas, que —según recordó— “ya ha alcanzado acuerdos con comunidades autónomas y con el sector para rechazar la reducción del presupuesto europeo”.

Faneca subrayó que estos fondos son esenciales para el futuro de la economía rural andaluza y alertó de que su recorte “pondría en riesgo la sostenibilidad y la competitividad del sector agrario y pesquero”.

En su intervención, también aprovechó para denunciar el deterioro de la sanidad pública andaluza, citando el caso del Hospital de Riotinto, donde —aseguró— “se están realizando operaciones de traumatología en un hospital de campaña improvisado, después de cerrar la planta de cirugía el pasado mayo”. “Todo esto refleja el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública en Andalucía, fruto de las políticas privatizadoras del PP”, afirmó.

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, Faneca cerró su intervención con un mensaje de reconocimiento y gratitud hacia las mujeres del medio rural, destacando su papel esencial en la economía y la vida de los pueblos. “Las mujeres rurales son el alma de nuestros territorios. A todas ellas, y especialmente a las mujeres inmigrantes que trabajan en los frutos rojos onubenses, queremos trasladarles nuestro agradecimiento y nuestro compromiso con la igualdad y la justicia”, expresó.

La parlamentaria concluyó su intervención reclamando “unidad, compromiso y coherencia política” en la defensa del campo, la pesca y el mundo rural, y anunció el voto en contra del Grupo Socialista a una moción que, en sus palabras, “se contradice continuamente y no ofrece soluciones reales para los sectores productivos”.