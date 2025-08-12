Rafael Segovia: “Si Vox tuviera más representación, las ayudas al viñedo ya serían una realidad”

El parlamentario andaluz por Huelva de Vox, Rafael Segovia, ha asegurado que "el principal objetivo de estas negociaciones es garantizar la continuidad de la actividad vitivinícola en la provincia y salvaguardar el ecosistema del entorno de Doñana, puesto que se trata de un cultivo de secano que consume poca cantidad de agua".

Segovia ha destacado que, pese a contar con una representación reducida, su formación ha conseguido situar el problema en la agenda política: "A pesar de que nosotros solo tenemos un concejal en La Palma del Condado, frente a ocho del PP y cuatro del PSOE; un diputado provincial frente a 14 del PP y once del PSOE; y un diputado andaluz frente a seis del PP y 4 del PSOE, y a que ambos partidos gobiernan Andalucía y España, hemos tenido la capacidad no solo de dar a conocer el problema tan grave que sufre este sector en Huelva, sino también de implicar al Ayuntamiento de La Palma, a la Diputación y al Parlamento de Andalucía en la búsqueda de una solución urgente".

El parlamentario ha sido contundente al afirmar que "si Vox tuviera una representación suficiente para depender de sí mismo, estas ayudas ya serían una realidad".