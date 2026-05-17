Rafael Segovia afirma que “hoy Andalucía decide su futuro político”

El candidato número uno de VOX por Huelva al Parlamento andaluz, Rafael Segovia, ha ejercido este domingo su derecho al voto en la Lonja de Punta Umbría con motivo de las elecciones andaluzas.

Tras depositar su papeleta, Segovia ha señalado que “hoy es un gran día para Andalucía”, destacando que los ciudadanos “van a juzgar el trabajo que hemos hecho los políticos” y serán quienes determinen “las políticas andaluzas de los próximos años”.

El candidato de VOX también ha asegurado que la jornada servirá para decidir “si seguimos con las mismas políticas o, por el contrario, Huelva ocupa el lugar que le corresponde con la riqueza natural que tiene”.

Segovia ha participado en una jornada electoral que se está desarrollando con normalidad en toda la provincia de Huelva.