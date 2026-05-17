María Márquez anima a participar “por el futuro de Andalucía”

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno del PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha ejercido este domingo su derecho al voto en el colegio electoral de Las Agustinas, en la capital onubense, convirtiéndose en la primera de las principales candidatas de la provincia en depositar su papeleta en esta jornada electoral.

Tras votar, Márquez ha comparecido ante los medios de comunicación, a cuyos trabajadores y trabajadoras ha agradecido el seguimiento realizado durante toda la campaña electoral. La dirigente socialista ha asegurado haber votado “con muchas ganas y mucha ilusión”, señalando que lo ha hecho “con una mirada puesta en el futuro y por el cambio de Andalucía”.

Durante su intervención, ha realizado un llamamiento a la participación de los onubenses en esta jornada electoral, destacando la importancia de acudir a las urnas y de “defender Huelva y los servicios públicos”. Además, ha reivindicado el valor de la política citando a Antonio Machado: “Haced política porque si no la hacéis, siempre va a haber alguien que la haga y seguramente en contra vuestra”.

Márquez también ha insistido en que “la opinión de todos cuenta lo mismo” en una jornada que ha definido como “más importante que nunca” para el futuro de Andalucía, animando a los ciudadanos a “participar y formar parte del cambio que merece Andalucía”.