La participación sube al 36,85%, 2,61 puntos más que en 2022

La participación en las elecciones andaluzas de este 17 de mayo alcanza el 36,85 por ciento en el segundo avance oficial facilitado por la Junta de Andalucía a las 14.00 horas. El dato supone una subida de 2,61 puntos con respecto a los anteriores comicios autonómicos de 2022, cuando a esa misma hora había votado el 34,24 por ciento del censo.

En términos absolutos, ya han ejercido su derecho al voto 2.270.164 andaluces, lo que representa 85.647 votantes más que en las elecciones autonómicas celebradas hace cuatro años, cuando se contabilizaban 2.184.517 votos emitidos a esta hora.

La jornada electoral continúa desarrollándose con normalidad en toda Andalucía y con una mayor afluencia de votantes en numerosos colegios electorales durante las últimas horas.

Los colegios permanecerán abiertos hasta las 20.00 horas y, a partir de entonces, comenzará el recuento de votos.