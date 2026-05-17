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Loles López llama a votar “en el día de la democracia y la libertad”

La candidata del PP andaluz ha ejercido su derecho al voto en Valverde del Camino y ha animado a la ciudadanía a participar en la jornada electoral

Loles López votando en Valverde del Camino.
Loles López votando en Valverde del Camino.
Elecciones Andaluzas 2026
Loles López llama a votar “en el día de la democracia y la libertad”
Redacción
Redacción
17/05/26 - 11:43

La candidata del Partido Popular a las elecciones andaluzas, Loles López, ha ejercido este domingo su derecho al voto en la Guardería Municipal de Valverde del Camino durante la jornada electoral del 17 de mayo.

Tras depositar su papeleta, López ha destacado la importancia de esta cita con las urnas, definiéndola como “un día muy importante para Andalucía, para Huelva y para Valverde”. Además, ha subrayado que se trata del “día de la democracia y el día de la libertad”.

La dirigente popular también ha realizado un llamamiento a la participación, animando a todos los ciudadanos a acudir a votar a lo largo de la jornada electoral.