La participación baja en el primer avance de las elecciones andaluzas

La participación en las elecciones andaluzas de este 17 de mayo se sitúa en el 15,10 por ciento en el primer avance oficial de la jornada, facilitado a las 11.30 horas por la Junta de Andalucía. El dato refleja un descenso respecto a las elecciones autonómicas de 2022, cuando a la misma hora había votado el 15,44 por ciento del censo.

En términos absolutos, hasta el momento han ejercido su derecho al voto 974.282 andaluces, lo que supone 10.771 personas menos que en el anterior proceso electoral autonómico, cuando ya habían participado 985.053 ciudadanos.

La jornada se está desarrollando con normalidad en toda Andalucía, aunque con una menor afluencia de votantes durante las primeras horas del día en numerosos colegios electorales de la comunidad.

Los siguientes datos oficiales de participación se conocerán a partir de las 14.00 horas, mientras que los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20.00 horas.