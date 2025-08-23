El PSOE "no va a consentir que se alargue 20 años más la vida útil del vertedero de Nerva"

El portavoz de Presidencia del PSOE-A y parlamentario por Huelva, Mario Jiménez, ha afirmado que ni su formación "ni la ciudadanía de la Cuenca Minera y, sobre todo de Nerva", van a "consentir" que "se alargue la vida útil del vertedero 20 años más".

Así lo ha manifestado Jiménez en rueda de prensa en Huelva el pasado viernes, donde ha apuntado que el PSOE "ha tenido conocimiento de que se está tramitando una modificación de la autorización ambiental integrada del vertedero de Nerva" y, tanto su formación como "la corporación municipal" tienen la "sospecha cierta" de que "detrás de esa modificación hay un intento de alargar la vida útil del vertedero hasta el año 2041".

"Ya les digo que no se va a consentir y al frente de la sociedad de la Cuenca Minera se va a poner el Partido Socialista para que se denuncie esa situación y para que la movilización ciudadana pare esa tropelía. La Cuenca Minera ya ha pagado su cuota de solidaridad en la gestión de los residuos de Andalucía y ya se ha terminado esta situación, ya ha llegado el momento de que se cierre esa instalación y que se cierre ya, que se cejen de subterfugios, de eufemismo, de terminología confusa que lo único que pretenden esconder es que quieren alargar la vida útil de ese vertedero", ha dicho.

Finalmente, Jiménez ha subrayado que "desde todos los pueblos de la comarca, el PSOE-A en esta provincia va a liderar a la sociedad" para que "pacíficamente, pero con toda la contundencia del mundo le digan no a ese intento de Juanma Moreno de condenar 20 años más a la Cuenca Minera, a ese vertedero" del que se ha pedido que se cierre "de forma inmediata".