El PSOE-A pide blindar la universidad pública frente a la privatización

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha defendido en Huelva la necesidad de proteger “con uñas y dientes” una universidad pública “robusta y fuerte” frente a lo que considera políticas de privatización impulsadas por el Gobierno andaluz.

Con motivo del Día de la Universidad de Huelva, Márquez ha advertido de que el crecimiento de universidades privadas en Andalucía —que han pasado de una a cinco en la última década— sitúa en desventaja a las públicas y puede obligar a las familias a endeudarse para acceder a titulaciones con mayor demanda.

En la semana previa al 8 de Marzo, la dirigente socialista también ha reclamado “romper estereotipos” en el ámbito académico y fomentar la presencia de mujeres en carreras vinculadas a ingenierías e inteligencia artificial, donde actualmente su representación es minoritaria. “Tenemos que conseguir que las mujeres ocupen todos los espacios”, ha subrayado.