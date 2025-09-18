PSOE y UGT se comprometen a reforzar la defensa de los derechos laborales en Huelva

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, y el secretario general de UGT en la provincia, Francisco Gutiérrez, mantuvieron este jueves un encuentro en el que reafirmaron su compromiso de seguir defendiendo los derechos de los trabajadores onubenses, con especial énfasis en la reducción de la jornada laboral y la mejora de los servicios públicos.

Limón criticó la postura del Partido Popular en el Congreso y en Andalucía, asegurando que " el presidente de la Junta, Juanma Moreno, incita a los diputados de Huelva a que voten en contra de una mejora social para los trabajadores y trabajadoras de la provincia ". En este sentido, la dirigente socialista señaló que el PP "está instaurado en ese no absoluto porque no defiende a la mayoría social, a la clase media, ni a los trabajadores, simplemente defiende a una minoría de privilegiados al que quitó el impuesto de las grandes fortunas".

Por su parte, el líder sindical Francisco Gutiérrez puso el foco en los excesos laborales y en la necesidad de adaptar la normativa a los tiempos actuales. "Se están haciendo miles y miles de horas de trabajo que no se están ni pagando ni cotizando, y eso tenemos que ponerle freno", advirtió, antes de subrayar que "tenemos una jornada que se implantó por el PSOE en 1982 y lleva 40 años sin tocarse. Han cambiado los trabajadores, las empresas, los sistemas productivos y ya corresponde también reducir la jornada laboral, porque se puede hacer".

Gutiérrez también alertó sobre la dificultad de acceso a la vivienda, al afirmar que "no hay un trabajador menor de 30 años que pueda acceder normalmente a una vivienda", reclamando medidas urgentes para garantizar oportunidades a las nuevas generaciones.